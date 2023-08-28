فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في كورسيكا

2023-08-28 / 09:20
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هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا بشبهة “التحريض على التمييز والكراهية العنصرية” بعدما عُثر، أمس الأحد، على رأس خنزير بري أمام قنصلية المغرب في بيغوليا في جزيرة كورسيكا.

ووفق ما نقلته وكالة “فرانس بريس”، فقد عُثر على الرأس المقطوع قرابة الظهر أمام مدخل المبنى وتمت إزالته سريعا.

ولم يتم العثور في الموقع على أي كتابات أو تبنّ للواقعة.

ودان محافظ أوت-كورس (كورسيكا العليا) “بأشد العبارات هذا العمل غير المقبول معربا عن دعمه الكامل للقنصل العام للمغرب ومعاونيه، وكذلك لجميع المواطنين المغاربة المقيمين في الإقليم”.

كما أعربت القنصل العام للمغرب في كورسيكا نجوى البراق عن إدانتها للأفعال”.

وتابعت “لم تصدر بعد نتائج التحقيق. لا أريد اتهام أحد أو تسييس القضية. ويجب أن نبقى حذرين وأن نتحلى بالحكمة. لقد تواصل معي هاتفيا عدد من نواب كورسيكا الذين أعربوا لي عن دعمهم بينهم (جيل) سيميوني رئيس المجلس التنفيذي لكورسيكا”.

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‫11 تعليقات

  2. على القنصل العام المغربي في كورسيكا فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الفعل ..

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  4. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

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