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رفض انضمام الجزائر لـ”البريكس”.. رئيس حزب جزائري: “القرار سيبقى طعمه مُرَّاً”

2023-08-25 / 11:19
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هبة بريس - الرباط

أعلنت مجموعة “بريكس”، أمس الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى المجموعة.

وحسب تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، فيتعلق الأمر بكل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

عدم ورود دعوة الجارة الشرقية ضمن لائحة الدول الجديدة في المجموعة، شكل صدمة للجارة الشرقية.

وفي هذا الصدد، قال جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد إن اجتماع جوهانسبورغ سيبقى طعمه مرا، مشيرا إلى أن تطلع الجزائريين إلى أن يكونوا جزءا من الدول التي تبني عالما متعدد الأقطاب ترك مكانا لشعور بالخيبة لمشهد التراجع بطريقة حادة.

وأوضح أن الاستثمار الدبلوماسي والسياسي والإعلامي الذي قامت به الجزائر ورئيسها لدخول بريكس، لم يشفع في تعويض نقاط ضعفها الهيكلية، مشيرا إلى أنه أمام هذه العودة إلى الواقع، يجب البحث عن مسؤوليات الإخفاق لكن من دون العمل على جلد الذات.

وأبرز رئيس حزب جيل جديد أن الجزائر لها عدة مقومات جيوسياسية كان يمكنها التأثير على دول البريكس الخمس، لكنها لم تكن الوحيدة من بين المرشحين التي تملك مزايا. وفق قوله

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