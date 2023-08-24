تازة.. لجان الإطفاء تتمكن من إخماد حريق غابوي بولاد زباير

2023-08-24 / 21:27
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ع محياوي _ هبة بريس

إندلع مساء يوم أمس الأربعاء 23غشت على الساعة الرابعة بعد الزوال حريق بغابة بني فندغل المحادية لدوار ولاد بن طيطة بجماعة ولاد زباير.
وفور علمها بهذا الحريق، تعبأت السلطات المحلية والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والساكنة المحلية، حيث تم تجنيد مختلف الوسائل اللوجيستيكية التابعة للجماعات الترابية ونخص بالذكر جماعات، ولاد زباير ، بني فراسن ، غياتة الغربية بالإضافة إلى المجلس الإقليمي والخواص، حيث تم في البداية فتح الخنادق داخل الغابة لتسهيل مرور فرق الإطفاء الأرضية ، وقد إستمرت هذه الفرق طيلة ليلة الأربعاء والخميس بالرغم من وعورة التضاريس والرياح القوية والحرارة المفرطة التي يشهدها الإقليم وبتتبع من عامل الإقليم .
هذا وقد تمت السيطرة على الحريق بشكل نهائي حوالي الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم الخميس وقد أتت النيران على حوالي 6,5 هكتار من الأعشاب الثانوية الصنوبر الحلبي، وانخرطت الساكنة المجاورة في شكل إيجابي في إخمادها.

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