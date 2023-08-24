تمارة.. إيقاف زوجين حاولا تسجيل رضيعة باسمهما بطريقة مشبوهة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لزوجين يبلغان من العمر 43 و 48 سنة، يشتبه في تورطهما في محاولة تسجيل ابنة الغير في سجلات الحالة المدنية بطريقة مشوبة بالتزوير.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، أن الزوجان حاولا تضليل المصالح الصحية والسلطات الإدارية المحلية بواسطة إشهادات كاذبة، وذلك لتسجيل مولودة في قاعدة بيانات الحالة المدنية على أساس أنها من صلبهما، وذلك بعدما تسلماها من والدتها وتكفلا بها دون سلك الإجراءات القانونية المرتبطة بالكفالة.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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