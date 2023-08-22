بسبب أزمته الصحية..رضا الطلياني يتغيب عن مهرجان المحمدية

2023-08-22 / 18:18
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص الفنان رضا الطالياني على الإعتذار من جمهوره، بسبب عدم قدرته على المشاركة بمهرجان فضالة الذي يقام بمدينة المحمدية.

و نشر الطلياني تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:”السلام عليكم اعتذر من جمهوري العزيز بمدينتي الغالية مع الأسف الشديد حالتي الصحية لا تسمح لي بإقامة الحفل، الحمد لله على كل حال، شكرا على تفهمكم و شكرا لكم على دعواتكم”.

و في سياق متصل، أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنان رضا الطلياني غادر المستشفى، مساء أمس الإثنين 21 غشت 2023، بعد استقرار وضعه الصحي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم مغادرته لقسم الإنعاش إلا أن وضعه الصحي لايزال يستدعي المراقبة من قبل أعضاء الطاقم الطبي المشرف عليه.

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