المغربي زياش رسميا مع نادي غلاطاساراي التركي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة سبور ” أن النادي التركي جلطا سراي” قد وقع عقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، قادمًا من صفوف تشيلسي الانجليزي بعقد يصل إلى الى 4.5 مليون يورو .

وقد تمكن نادي “جلطاسراي ” من ضم زياش الى صفوفه، بعقد يمتد الى أربع سنوات القادمة .

وكان الدولي المغربي ” زياش ” قد خضع الى إختبار طبي أولي كان متميز، كما خضع الى إختبار ثاني بعد إستدعاء النادي لطبيبه، الذي وافق على ملفه الصحي، والتوقيع على العقد، مع أعرق نادي تركي لكرة القدم باوروبا.

ويراهن جمهور نادي ” غلطاسراي” أن يمنح انضمام المغربي ” زياش” الى صفوفه، الصعود إلى الى مراكز متقدمة في مشاركة النادي في كأس الأندية الأوروبية، خصوصا أن النادي له مشاركات مهمة في هذه البطولة الأوروبية ويراهن على الحصول على اللقب هذه السنة.

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