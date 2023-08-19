المغربي زياش رسميا مع نادي غلاطاساراي التركي

2023-08-19 / 22:39
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

قالت مصادر عليمة ل ” هبة سبور ” أن النادي التركي جلطا سراي” قد وقع عقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، قادمًا من صفوف تشيلسي الانجليزي بعقد يصل إلى الى 4.5 مليون يورو .

وقد تمكن نادي “جلطاسراي ” من ضم  زياش الى صفوفه، بعقد يمتد الى أربع سنوات القادمة .

وكان الدولي المغربي ” زياش ” قد خضع الى إختبار طبي أولي كان متميز، كما خضع الى إختبار ثاني بعد إستدعاء النادي لطبيبه، الذي وافق على ملفه الصحي، والتوقيع على العقد، مع أعرق نادي تركي لكرة القدم باوروبا.

ويراهن جمهور نادي ” غلطاسراي” أن يمنح انضمام المغربي ” زياش” الى صفوفه، الصعود إلى الى مراكز متقدمة في مشاركة النادي في كأس الأندية الأوروبية، خصوصا أن النادي له مشاركات مهمة في هذه البطولة الأوروبية ويراهن على الحصول على اللقب هذه السنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

2023-08-19 / 23:54
Photo of الجيش المغربي يدعم ترسانته الحربية ب 500 مدرعة من الولايات المتحدة

الجيش المغربي يدعم ترسانته الحربية ب 500 مدرعة من…

2023-08-19 / 23:34
Photo of عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك…

2023-08-19 / 23:10
Photo of أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود…

2023-08-19 / 23:04
Photo of بالفيديو.. حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للفوز أمام الطائي في الدوري السعودي

بالفيديو.. حمد الله يسجل ويقود إتحاد جدة للفوز أمام…

2023-08-19 / 22:09
Photo of لأول مرة … التلفزيون الفرنسي الرسمي ينشر خريطة الصحراء المغربية كاملة

لأول مرة … التلفزيون الفرنسي الرسمي ينشر خريطة الصحراء…

2023-08-19 / 21:21
Photo of صحيفة “ليكيب”: الخليفي هدد مبابي بعدم رؤية الملعب مرة أخرى

صحيفة “ليكيب”: الخليفي هدد مبابي بعدم رؤية الملعب مرة…

2023-08-19 / 16:45
Photo of ضمنهم “باشا” بطنجة.. سباحون يقطعون مضيق جبل طارق سباحة

ضمنهم “باشا” بطنجة.. سباحون يقطعون مضيق جبل طارق سباحة

2023-08-19 / 15:39
Photo of مونديال السيدات .. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الأسترالي وينتزع المركز الثالث

مونديال السيدات .. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الأسترالي…

2023-08-19 / 15:15
Photo of بطولة العالم لألعاب القوى .. سفيان البقالي يتأهل للنهائي

بطولة العالم لألعاب القوى .. سفيان البقالي يتأهل للنهائي

2023-08-19 / 14:16
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق