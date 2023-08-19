وجدة أنجاد .. الجامعي يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

هبة بريس : وجدة

جرى امس الجمعة 18 غشت الجاري بولاية جهة الشرق بوجدة، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين التحقوا للعمل بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد، إثر الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية بتاريخ 05 غشت الجاري في صفوف رجال السلطة، والتي تهدف الى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، وكذلك من أجل اكتساب وإغناء المزيد من التجربة وتسخيرها في خدمة الإدارة والمواطن.

وخلال كلمة بالمناسبة أكد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق وعامل عمالة وجدة، أن المعايير المعتمدة في هذه الحركة الانتقالية من كفاءة وسلوك ومردودية، ومبدأ تكافؤ الفرص، جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف تبني مقاربة جديدة من أجل تدعيم الحكامة الجيدة، وتفعيل دور الإدارة الترابية وخلق دينامية جديدة تواكب التطورات التي تعرفها البلاد في العديد من المجالات وفق مقاربة تتوخى إدارة ترابية قريبة من قضايا المواطنين وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف الجامعي، وبناء على هذه المعايير، جرت حركة التعيينات الأخيرة، والتي تميزت على مستوى عمالة وجدة أنكاد بمغادرة 13 من رجال السلطة الذين انتقلوا للعمل إما بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية أو بعمالات وأقاليم أخرى من المملكة، والذين نتوجه إليهم بهذه المناسبة بالشكر الجزيل على ما بذلوه من مجهودات وما أبانوا عنه من روح المسؤولية العالية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسارهم المهني.

– عبد السلام الحتاش، كاتب عام عمالة وجدة أنكاد، تم تعيينه كاتبا عاما، لعمالة مراكش،

– محمد الحبيب، كاتب عام، رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة وجدة أنكاد، تم تعيينه كاتبا عاما، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس.

– إحسان صدقي، باشا مدينة وجدة، تم إلحاقه بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

– عبد الوهاب ليلي، رئيس المنطقة الحضرية واد الناشف سيدي امعافة، تم إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط.

– رشيد جميلي، رئيس دائرة بعمالة وجدة أنكاد، تم تعيينه في منصب رئيس منطقة حضرية بعمالة مراكش.

– خديجة مرسلي، قائد، رئيسة الملحقة الإدارية السابعة بباشوية وجدة، تمت ترقيتها لمنصب رئيسة منطقة حضرية بعمالة سلا.

– عمار أبطوي، قائد قيادة واد إسلي، تمت ترقيته لمنصب رئيس منطقة حضرية بعمالة العيون،

– كريم بووكولا ، قائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية وجدة، تمت ترقيته لمنصب رئيس دائرة، و تعيينه رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة مقاطعات بن مسيك،

– محمد بوخليط، قائد قيادة بني خالد، تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بعمالة الرباط.

– محمد قاسمي، قائد الملحقة الإدارية السادسة بباشوية وجدة، تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بعمالة مراكش،

– أحمد فراجي، قائد الملحقة الإدارية السابعة عشرة بباشوية وجدة، تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بإقليم بني ملال.

– زكرياء الواورتي، قائد الملحقة الإدارية الحادية عشرة بباشوية وجدة، تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بعمالة الرباط.

– أشرف الجندي، قائد الملحقة الإدارية التاسعة بباشوية وجدة، تم تعيينه قائد قيادة تنزولين بإقليم زاكورة.

وفي المقابل عرفت هذه العمالة تعيينات جديدة للسيدات والسادة رجال السلطة شملت الأطر الترابية التالية:

– محمد باري، كاتبا عاما لعمالة وجدة أنكاد، بعد أن كان يشغل منصب كاتب عام، لعمالة أكادير إداوتنان.

– عبد الله وقاص، كاتب عام، ملحق بوالي جهة الشرق.

– مولاي محمد البوعزاوي، رئيس دائرة، رئيس قسم الشؤون الداخلية لهذه العمالة. بعد أن كان يشغل نفس المنصب في اقليم تنغير.

– عبد الرحيم فاضل، باشا لمدينة وجدة، بعد أن كان يشغل منصب باشا بوزنيقة.

– يحيى بنشريفة، رئيس المنطقة الحضرية وجدة سيدي زيان، بعد أن كان يشغل منصب رئيس منطقة حضرية بعمالة سلا.

– هشام مزوغ، رئيس دائرة ملحق بقسم الشؤون الداخلية لعمالة وجدة أنكاد ، بعد أن كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الدريوش.

– كمال عبد ربي، قائد قيادة واد إسلي، بعد أن كان يشغل منصب قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.

– إلياس بوشيدة، قائد قيادة بني خالد بعد أن كان يشغل منصب قائد ملحقة إدارية بعمالة فاس.

– خالد وراوي، قائد الملحقة الإدارية الأولى بهذه العمالة، بعد أن كان يشغل منصب قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.

– سفيان الموساتي، قائد الملحقة الإدارية الثانية بهذه العمالة، بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة الغندور لمصدر بعمالة إقليم الخميسات.

– عبد السلام زراعلي، قائد الملحقة الإدارية السادسة بهذه العمالة، بعد أن كان يشغل منصب قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات بن مسيك.

– خولة خالفي، قائد الملحقة الإدارية السابعة بهذه العمالة، بعد أن كانت تشغل منصب قائد، ملحقة بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الدريوش

– عزيز رزقي، قائد الملحقة الإدارية التاسعة بهذه العمالة، بعد أن كان يشغل منصب قائد، نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم جرادة.

– نسيم العامري، قائد الملحقة الإدارية السابعة عشرة بهذه العمالة، بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة نكور بعمالة إقليم الحسيمة.

وهذا، تمت ترقية خديجة فلالي علاش، من منصب قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة بباشوية وجدة لمنصب رئيسة منطقة حضرية ملحقة بعمالة وجدة أنكاد.

وبموازاة مع هذه الحركة الوطنية، تم إحداث حركة انتقالية داخلية جزئية على الشكل التالي :

– البكاي هداري، رئيسا للمنطقة الحضرية واد الناشف سيدي معافة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس المنطقة الحضرية وجدة سيدي زيان،

– محسن مطواع، قائد الملحقة الإدارية الحادية عشرة بباشوية وجدة، بعد أن كان يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس الباشوية.

– الطيب صالح، قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة بباشوية وجدة، بعد أن كان يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية الثالثة عشرة بنفس الباشوية.

– محمد ملوك، خليفة رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة عشرة بباشوية وجدة.

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