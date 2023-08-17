المغربي ياسين بونو

مدرب إشبيلية يؤكد رحيل بونو عن النادي

2023-08-17 / 09:20
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هبة بريس - وكالات

حسم جوزيه لويس مينديليبار مدرب فريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقب مباراة السوبر الأوروبي، قال مدرب إشبيلية خلال تصريحات تلفزيونية: “لم يودعنا بونو حتى الآن في غرفة تبديل الملابس بعد، ولكن هذا سيحدث”.

وشدد على أن ياسين بونو بات قريبا من الرحيل عن الفريق، ولكنه لم يذكر اسم النادي الذي سيرحل له.

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