مدرب إشبيلية يؤكد رحيل بونو عن النادي
هبة بريس - وكالات
حسم جوزيه لويس مينديليبار مدرب فريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعقب مباراة السوبر الأوروبي، قال مدرب إشبيلية خلال تصريحات تلفزيونية: “لم يودعنا بونو حتى الآن في غرفة تبديل الملابس بعد، ولكن هذا سيحدث”.
وشدد على أن ياسين بونو بات قريبا من الرحيل عن الفريق، ولكنه لم يذكر اسم النادي الذي سيرحل له.
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11 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة له..
ياسين بونو من العمالقة الحراس الذين يعول عليهم ..
بونو سيترك جرح كبير في ناديه إشبيلية..
نتمنى له مسيرة حاشدة موفقة مع الهلال السعودي..
موفق للأسد ياسين بونو..
فراق صعب مع النادي الاشبيلي..
بونو أحسن حارس مرمى في العالم..
فخر المغرب ماشاء الله عليك..
مرحبا بك في بلاد المدينة المنورة..
كل التوفيق والنجاح والسداد له ..
لم يدكر النادي الدي سيرحل له فمع من تفاوض الهلال حتى لا يعرفوا وجهته