تسجيل رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء بالمغرب

2023-08-15 / 19:52
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هبة بريس - الرباط

سجل النظام الكهربائي الوطني يومه الجمعة 11 غشت 2023 على الساعة التاسعة والنصف مساءً رقما قياسيا بلغ 7310 ميغاوات.

وكشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن بلادنا سجلت يوم 11 غشت 2023 رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء، بلغ 7310 ميغاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 0.8% مقارنة مع أعلى رقم مسجل سنة 2022.

وأوضح البلاغ أن النظام الكهربائي الوطني تمكن من تلبية هذا الحد الأقصى من الطلب على الطاقة، بفضل القدرة المتاحة في الذروة المسائية والبالغة 8300 ميغاوات، مع مساهمة مهمة لمصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون.

وتشير التوقعات المناخية إلى أن عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 37 درجة مئوية ستزيد في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع مضاعف في شمال افريقيا، وجنوب إسبانيا، وتركيا، حيث سيتضاعف من 30 يومًا إلى 60 يومًا بحلول سنة 2050.

ودعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي أمام المخاطر المناخية، من خلال عقلنة استخدام الكهرباء والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، صرّحت ليلى بنعلي : “بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة المغربية وتعزيز تكيف القطاعات الأكثر هشاشة أمام مخاطر التغيرات المناخية، ستساهم هذه الدعوة المتعلقة بالنجاعة الطاقية أيضًا في التقليل من الفاتورة الطاقية الوطنية”.

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