أزيلال ..علاج 62 حالة من لسعات العقارب، دون تسجيل وفيات في يوليوز

2023-08-14 / 19:54
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هبة بريس - و م ع

قالت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، أنها قامت خلال يوليوز الماضي، بالتكفل وعلاج 62 حالة من لسعات العقارب، دون تسجيل أي حالة وفاة بين الأشخاص الذين تعرضوا لهذه اللسعات.

وذكر المصدر ذاته، أن التكفل وعلاج مجموع هذه الحالات تم وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع مراعاة درجات خطورة كل لسعة.

وأشارت المندوبية الإقليمية، في هذا السياق، إلى أنه تم تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول وسائل الوقاية والتكفل بحالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وذلك تحت إشراف أخصائي في التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي بأزيلال.

ودعت المندوبية، الساكنة إلى احترام التدابير الوقائية والتحسيس بخطورة لسعات العقارب، والتوجه إلى المراكز الصحية القريبة قصد التمكن من تكفل أفضل لحالات اللسعات أو اللدغات.

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