تركيا.. مق.تل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء وسط اسطنبول

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في اسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وحسب موقع yeni bakis، فإن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، مبينا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

وقد أعلن مكتب والي اسطنبول، في بيان مقتل شخص وإصابة آخر، في انفجار وقع في منطقة أحواض بناء السفن، بميناء منطقة توزلا في الجانب الآسيوي من اسطنبول.

وأوضح البيان أن الانفجار، وقع نتيجة ضغط الغاز في مخزن نفايات سفينة، وذلك أثناء الأعمال التي نفذت في منطقة أحواض بناء السفن في الميناء، صباح اليوم الاثنين، مبينا أن عاملا توفي، وأصيب آخر بجروح طفيفة، جراء هذا الانفجار.

وأفاد بأن إدارة الإطفاء، وفرق إدارة الكوارث والطوارئ، قد تدخلت في الحادث، مؤكدا أن معالجة العامل المصاب تمت من قبل الفرق الطبية.

يذكر أنه قبل حوالي هز انفجار عنيف ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

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