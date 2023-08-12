إيطاليا: إخضاع جث.ة سجين مغربي توفي في ظروف غامضة للتشريح
عبد اللطيف الباز - هبة بريس
ذكرت مصادر مطلعة ل”هبة بريس” أن سجين مغربي يناهز عمره ثلاثون سنة توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته بالسجن المحلي ” سان فيتور” بميلانُـو، حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي ميلانُـو وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ، ونقل جثمانه إلى مستودع الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي الكفيل بتعليمات المدعي العام للكشف عن ملابسات وأسباب الوفاة الحقيقية.
يشار أن السجين الهالك كان يوجد رهن الإعتقال الإحتياطي ، وفتحت المصالح الأمنية التحقيق لمعرفة جميع حيثيات وظروف وفاة هذا النزيل داخل المؤسسة السجنية .
وتخيم علامات الاستفهام حول وفاة السجين ، في غياب أي تصريح رسمي لإدارة السجن سان فيتور، إذ لازال التكتم والسرية عن ملابسات الوفاة هو سيد الموقف.
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المجموع 5 آراء
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9 تعليقات
المغاربة أكثر عرضة للهلاك في الدول الأوروبية ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
الموت واحدة والاسباب متعددة..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
على الشرطة فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..
اللهم ارحمه وأكرم نزله..
نسأل الله له الرحمة والمغفرة والثبات..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..