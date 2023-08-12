إيطاليا: إخضاع جث.ة سجين مغربي توفي في ظروف غامضة للتشريح

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل”هبة بريس” أن سجين مغربي يناهز عمره ثلاثون سنة توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته بالسجن المحلي ” سان فيتور” بميلانُـو، حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي ميلانُـو وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ، ونقل جثمانه إلى مستودع الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي الكفيل بتعليمات المدعي العام للكشف عن ملابسات وأسباب الوفاة الحقيقية.

يشار أن السجين الهالك كان يوجد رهن الإعتقال الإحتياطي ، وفتحت المصالح الأمنية التحقيق لمعرفة جميع حيثيات وظروف وفاة هذا النزيل داخل المؤسسة السجنية .

وتخيم علامات الاستفهام حول وفاة السجين ، في غياب أي تصريح رسمي لإدارة السجن سان فيتور، إذ لازال التكتم والسرية عن ملابسات الوفاة هو سيد الموقف.

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