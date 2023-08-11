الأندية السعوية تواصل تربصها بالنجوم و تضع عينها على ليفاندوفسكي

هبة بريس ـ رياضة

تواصل الأندية السعودية تفاوضها مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية و ذلك بعد أن وقعت مع عدد منهم ككريم بنزيما و ساديو ماني و نيفيز و نكولو كانتي و غيرهم.

و ما تزال أندية النصر و الهلال و الاتحاد و الشباب و غيرهم يبحثون عن صفقات مميزة خاصة أن فترة الاننقالات بالدوري السعودي ستسمر لأسبوع إضافي بعد غلق الميركاتو الصيفي بأوروبا.

و من بين اللاعبين الذين وضعتهم أندية السعودية نصب عينيها نجد هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي الذي فتحت معه بعض الأندية السعودية قنوات التفاوض وفق ما اوردته عدد مع الصحف العالمية المتخصصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0