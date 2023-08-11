الأندية السعوية تواصل تربصها بالنجوم و تضع عينها على ليفاندوفسكي

2023-08-11 / 20:31
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هبة بريس ـ رياضة 

تواصل الأندية السعودية تفاوضها مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية و ذلك بعد أن وقعت مع عدد منهم ككريم بنزيما و ساديو ماني و نيفيز و نكولو كانتي و غيرهم.

و ما تزال أندية النصر و الهلال و الاتحاد و الشباب و غيرهم يبحثون عن صفقات مميزة خاصة أن فترة الاننقالات بالدوري السعودي ستسمر لأسبوع إضافي بعد غلق الميركاتو الصيفي بأوروبا.

و من بين اللاعبين الذين وضعتهم أندية السعودية نصب عينيها نجد هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي الذي فتحت معه بعض الأندية السعودية قنوات التفاوض وفق ما اوردته عدد مع الصحف العالمية المتخصصة.

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