في مقدمتهم بونو.. هؤلاء المرشحون لتعويض كورتوا في ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، إصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي، الأمر الذي شكل ضربة قوية للنادي الملكي.

وقال الريال، في بيان على موقعه الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبوت كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وأضاف: “سيخضع الحارس لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الحارس المغربي ياسين بونو هو المرشح الأقرب لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا في ريال مدريد.

وإلى جانب بونو، هناك أسماء أخرى قد تعوض كورتوا:

دي خيا: دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كيبا أريزابالاغا: خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.

جيورجي مامارداشفيلي: فالنسيا أيضا قرر التخلي عن مامارداشفيلي مقابل 15 مليون على الأقل.

دومينيك ليفاكوفيتش: ما يزال في دينامو زغرب، الذي يرفض بيعه مقابل أقل من 12 مليون يورو.

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