سجن صحافية أردنية بتهمة “الإساءة للملك واتهامه بالتطبيع

هبة بريس _ وكالات

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الثلاثاء، الصحافية هبة أبو طه، إثر قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة ذمّ هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة إنّه “أثناء قيام الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمت مشاهدة منشور على صفحة الصحافية هبة أبو طه على فيسبوك، موضوعه الأحداث في المسجد الأقصى الشريف، يتضمن إساءة لجلالة الملك عبد الله الثاني واتهامه بالتطبيع، مع صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني”

وسبق أن قدمت أبو طه اعتراضاً على الحكم، كونه صدر غيابياً، أثناء تواجدها خارج المملكة، لكنه قوبل بالرفض من قبل المحكمة المختصة.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة)، قد قررت ردّ الاعتراض المقدم من الصحافية على القرار القضائي، شكلاً، وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة وذات الهيئة القضائية بإدانتها بجرم ذمّ هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم

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