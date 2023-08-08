حوادث السير خلال أسبوع ..أسباب وحصيلة

2023-08-08 / 16:35
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هبة بريس _ الرباط

لقي 21 شخصا حتفهم، وأصيب 2509 آخرون بجروح، إصابات 90 منهم بليغة، في 1755 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 يوليوز المنصرم إلى 6 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و634 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و765 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 29 ألفا و869 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و651 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و964 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و765 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 159 مركبة.

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