ع اللطيف بركة : هبة بريس

يحين موعد مباراة منتخبي المغرب وفرنسا في دور الـ 16، يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري على ملعب كوبيرس في مدينة أديلايد الأسترالية.

تنطلق المقابلة المرتقبة بين سيدات المغرب وفرنسا ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش والمملكة المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب فرنسا

ينقل البث المباشر لمباراة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي عبر قناة بي ان سبورتس بريميوم HD1، التابعة لمجموعة قنوات BeIN– المالك الحصري لبطولة كأس العالم للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ستُبث المباراة على قناة الرياضية المغربية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون SNRT – في بث أرضي.

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