موكب عرس يتحول الى مأتم بالعرائش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل يوم الاحد 6 غشت الجاري ، يوم دامي ، سقطت فيه الكثير من الأرواح ، بسبب حرب الطرقات .

فبعد حادثة النقل المزدوج والتي أودت بحياة 24 شخص بدمنات إقليم أزيلال ، تحول موكب عرس في بني عروس إلى مأتم في مشهد ضواحي العرائش زوال اليوم الاحد كذلك.

وقالت مصادر الجريدة ، أن الحادث وقع بمدشر أولاد الرياحي قرب مدار كروز بإقليم العرائش، بعد إصطدام سيارة خفيفة بسيارة أخرى من الحجم الكبير، كانت تقل 18 شخصا من النساء والرجال وكانت قادمة من مدشر الخراشفة في اتجاه بني عروس، خلال موكب عرس.

هذا، و خلقت الحادثة إصابة 20 شخصا بعضهم حالتهم خطيرة نقلوا على وجه السرعة لمستشفى محمد الخامس بعدما تلقوا الإسعافات الأولية بمستعجلات أصيلة.

واستنفر الحادث السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، لمعاينة الواقعة قبل نقل المصابين صوب المستشفى، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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