موكب عرس يتحول الى مأتم بالعرائش

2023-08-06 / 20:46
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل يوم الاحد 6 غشت الجاري ، يوم دامي ، سقطت فيه الكثير من الأرواح ، بسبب حرب الطرقات .

فبعد حادثة النقل المزدوج والتي أودت بحياة 24 شخص بدمنات إقليم أزيلال ، تحول موكب عرس في بني عروس إلى مأتم في مشهد ضواحي العرائش زوال اليوم الاحد كذلك.

وقالت مصادر الجريدة ، أن الحادث وقع بمدشر أولاد الرياحي قرب مدار كروز بإقليم العرائش، بعد إصطدام سيارة خفيفة بسيارة أخرى من الحجم الكبير، كانت تقل 18 شخصا من النساء والرجال وكانت قادمة من مدشر الخراشفة في اتجاه بني عروس، خلال موكب عرس.

هذا، و خلقت الحادثة إصابة 20 شخصا بعضهم حالتهم خطيرة نقلوا على وجه السرعة لمستشفى محمد الخامس بعدما تلقوا الإسعافات الأولية بمستعجلات أصيلة.

واستنفر الحادث السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، لمعاينة الواقعة قبل نقل المصابين صوب المستشفى، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : جلسة خمرية بين خمسة شبان تنتهي بجريمة قتل

إنزكان : جلسة خمرية بين خمسة شبان تنتهي بجريمة…

2023-08-06 / 23:56
Photo of الجديدة.. موسم مولاي عبد الله يهتز على وقع حادثة سير مميتة

الجديدة.. موسم مولاي عبد الله يهتز على وقع حادثة…

2023-08-06 / 23:01
Photo of القنوات الناقلة لمباراة المغرب فرنسا

القنوات الناقلة لمباراة المغرب فرنسا

2023-08-06 / 22:25
Photo of طنجة..عدادات مؤقتة للكهرباء (بروفيزوار) بتجزئة سكنية تُسائل “أمانديس”

طنجة..عدادات مؤقتة للكهرباء (بروفيزوار) بتجزئة سكنية تُسائل “أمانديس”

2023-08-06 / 21:43
Photo of الألعاب فرنكوفونية …تألق رياضي مغربي يتوج ب 58 ميدالية حصاد دورة كنشاسا

الألعاب فرنكوفونية …تألق رياضي مغربي يتوج ب 58 ميدالية…

2023-08-06 / 20:09
Photo of سيدي افني : تسجيل 7 حالات تعرضوا للدغات العقارب وغياب الامصال يفاقم المعاناة

سيدي افني : تسجيل 7 حالات تعرضوا للدغات العقارب…

2023-08-06 / 19:22
Photo of فاجعة حادث دمنات ( 24 قتيل) …من يتحمل المسؤولية ؟؟

فاجعة حادث دمنات ( 24 قتيل) …من يتحمل المسؤولية…

2023-08-06 / 17:11
Photo of شواطئ كابونيغرو….استهثار منقذي السباحة يهدد حياة المصطافين

شواطئ كابونيغرو….استهثار منقذي السباحة يهدد حياة المصطافين

2023-08-06 / 16:03
Photo of مبارة المغرب فرنسا…هل يثأرن اللبؤات للأسود؟؟

مبارة المغرب فرنسا…هل يثأرن اللبؤات للأسود؟؟

2023-08-06 / 15:25
Photo of طنجة : فنان كوميدي يلفظ أنفاسه الاخيرة بالمستشفى

طنجة : فنان كوميدي يلفظ أنفاسه الاخيرة بالمستشفى

2023-08-06 / 14:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق