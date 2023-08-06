الألعاب فرنكوفونية …تألق رياضي مغربي يتوج ب 58 ميدالية حصاد دورة كنشاسا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواصل الرياضة المغربية تألقها في المحافل الدولية ، فقد تفوق الأبطال المغاربة خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية التي أقيمت في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 28 يوليو إلى حدود اليوم الاحد 6 غشت الجاري ، بعد تحقيقهم إنجازا تاريخي بحصولهم على 58 ميدالية ، ما مكن المملكة المغربية بالصعود إلى قمة تصنيفات هذا الحدث الرياضي الكبير.

حصاد الرياضيين المغاربة كان اليوم الاحد كأخر أيام هذا الملتقى الرياضي الفرونكفوني، بعد أن حصلوا على 23 ميدالية ذهبية و 16 فضية و 19 ميدالية برونزية. مكنت هذه النتيجة الاستثنائية المغرب من تسجيل رقم قياسي جديد للميداليات في تاريخ الألعاب الفرنكوفونية.

وضمت الميداليات كل الاصناف الرياضية بدءا بألعاب القوى ب (42 ميدالية) ، والجودو (8 ميداليات) ، وركوب الدراجات على الطرق (5 ميداليات) ، والمصارعة (ميداليتان) ، الكرة (ميدالية واحدة).

وحصلت سيدات المغرب على 34 ميدالية من أصل 58 ميدالية منها 18 ميدالية ذهبية. وهذا يؤكد ” جدية” المرأة المغربية في بلوغ القمم .

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