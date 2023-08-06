“رونالدو” يوقف زحف النسر الرجاوي لنصف كأس الملك سلمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ودع نادي الرجاء الرياضي منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم ، عقب انهزامه أمام النصر السعودي بثلاثة أهداف لواحد ، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ، برسم ربع نهائي البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (د19) وسلطان الغنام (د29) والايفواري سيكو فوفانا (د 38)، فيما سجل هدف الرجاء عبدالله مادو (د 40 خطأ في مرماه).

وسيواجه نادي النصر السعودي في الدور قبل النهائي فريق الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل بمدينة أبها.

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