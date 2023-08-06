سيدي افني : تسجيل 7 حالات تعرضوا للدغات العقارب وغياب الامصال يفاقم المعاناة

2023-08-06 / 19:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

 

سجلت بإقليم سيدي افني ، خلال أسبوع واحد في الصيف الجاري ، تسجيل 7 حالات أصيبوا بلدغات العقارب ولسعات الافاعي ، وهو رقم كبير جدا ، يعكس الوضع بعدد من جماعات الاقليم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الزواحف السامة .

أغلب المصابين بحسب مصادر الجريدة، نساء وأطفال، البعض منهم نُقل في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بسبب “انعدام” وجود الأمصال و التجهيزات و الأطقم الطبية بالنفوذ الترابي للجماعتين بنفس الاقليم .

تلك الأرقام المسجلة لدى مصالح وزارة الصحة بالاقليم، لا تعكس حقيقة الوضع، فهناك العشرات من الضحايا عادة ما يلجأون للتداوي بالطرق التقليدية عن طريق وصفات الأعشاب ،عوض التنقل بين المستشفيات بسبب ضيق ذات اليد و التكاليف العلاجية المرتفعة.

وتجدد ساكنة الاقليم في كل مناسبة، مطليها الى الجهات المسؤولة و على رأسها عامل الاقليم و وزير الصحة بالتدخل من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم العقارب و الأطر الصحية، حماية لسلامة المواطنين.

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