إنقلاب النيجر وتطوراته ..يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بإفريقيا

2023-08-06 / 12:37
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تصدرت أخبار إنقلاب النيجر وتطورات الوضع في هذا البلد ، منصات التواصل الاجتماعي بالقارة الأفريقية خلال الاسبوع الجاري .

تعليقات وتدوينات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقارة السمراء ، عكست المخاوف من أن تغرق المنطقة في نزاع مسلح جديد ، خصوصا بعدما أعلنت دول مجاورة للنيجر، استعدادها للدخول في حرب في حالة تدخل عسكري اجنبي بهذا البلد .

وضع متسارع خلف ضبابية في المشهد السياسي الافريقي والدولي ، خصوصا وأن فرنسا تدرس إمكانية تدخل عسكري بهذا البلد ، وهو ما قد يزيد من مخاوف إندلاع حرب واسعة هناك، وانعكساته على السياسة الخارجية الفرنسية في افريقيا، خصوصا بعد انتقادات وجهت من قادة دول افريقيا لسياسة ماكرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع قانون مالية 2024 ..مواصلة دعم السكن للفئات الهشة

مشروع قانون مالية 2024 ..مواصلة دعم السكن للفئات الهشة

2023-08-06 / 13:17
Photo of إدارية مراكش تقضي بعزل مستشارين بسبب ” تنازع المصالح”

إدارية مراكش تقضي بعزل مستشارين بسبب ” تنازع المصالح”

2023-08-06 / 10:05
Photo of صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر

صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر

2023-08-06 / 09:53
Photo of أزمة النيجر…ماهي السيناريوهات المحتملة مع انتهاء المهلة؟

أزمة النيجر…ماهي السيناريوهات المحتملة مع انتهاء المهلة؟

2023-08-05 / 22:50
Photo of في أول رد له…حزب عمران خان يصف الحكم بالمسيّس

في أول رد له…حزب عمران خان يصف الحكم بالمسيّس

2023-08-05 / 20:59
Photo of الدعم المباشر للسكن وبرنامج “مدن بدون صفيح” يتصدران مشروع قانون مالية2024

الدعم المباشر للسكن وبرنامج “مدن بدون صفيح” يتصدران مشروع…

2023-08-05 / 18:49
Photo of إصابة سفينة روسية بزورق مسير أوكراني

إصابة سفينة روسية بزورق مسير أوكراني

2023-08-04 / 23:30
Photo of البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

2023-08-04 / 21:31
Photo of  النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على أي هجوم

 النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على…

2023-08-04 / 21:06
Photo of التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

2023-08-04 / 20:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق