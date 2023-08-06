إنقلاب النيجر وتطوراته ..يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بإفريقيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تصدرت أخبار إنقلاب النيجر وتطورات الوضع في هذا البلد ، منصات التواصل الاجتماعي بالقارة الأفريقية خلال الاسبوع الجاري .

تعليقات وتدوينات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقارة السمراء ، عكست المخاوف من أن تغرق المنطقة في نزاع مسلح جديد ، خصوصا بعدما أعلنت دول مجاورة للنيجر، استعدادها للدخول في حرب في حالة تدخل عسكري اجنبي بهذا البلد .

وضع متسارع خلف ضبابية في المشهد السياسي الافريقي والدولي ، خصوصا وأن فرنسا تدرس إمكانية تدخل عسكري بهذا البلد ، وهو ما قد يزيد من مخاوف إندلاع حرب واسعة هناك، وانعكساته على السياسة الخارجية الفرنسية في افريقيا، خصوصا بعد انتقادات وجهت من قادة دول افريقيا لسياسة ماكرون.

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