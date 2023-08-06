جدل مستمر حول بقاء مبابي او إنتقاله الى ريال مدريد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود ترقب إعلامي حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية، هل يبقى في ناديه ” باري سانجرمان ، او ينتقل الى ريال مدريد.

مبابي تم استبعاده من رحلة باريس الآسيوية بسبب الجدل المستمر حول استمراره مع النادي الفرنسي، كما تم حذف صورته من الموقع الرسمي للعملاق الباريسي.

المشكلة تكمن في رغبة اللاعب في البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان، بينما يريد ناديه الحالي باريس سانجرمان إقناعه بالتوقيع على عقد جديد أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية بأعلى سعر ممكن.

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