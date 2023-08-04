هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

2023-08-04 / 23:04
0
نجلاء : هبة بريس

 

أعلنت الفنانة المغربية هند زيادي عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المرتقب إحيائه يوم السبت 5 غشت بمدينة طنجة.

وقالت زيادي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:“أحبابي لقد تم تأجيل الحفل الذي كان مرتقبا يوم 5 غشت بمدينة طنجة إلى يوم 26/08 إن شاء الله لظروف تابعة للجهة المنظمة”.

وواصلت قائلة: “وسأوافيكم بجميع تفاصيل الحضور قريبا ناس طنجة العزاز نلتقي قريبًا ان شاء الله، أحبكم”.

و في سياق منفصل فقد طرحت الفنانة المغربية أحدث أعمالها الفنية “فولو” بمشاركة زميلها زهير البهاوي، حيث لاقت صدى طيب و كذا تفاعل كبير من طرف جمهورهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة سفينة روسية بزورق مسير أوكراني

إصابة سفينة روسية بزورق مسير أوكراني

2023-08-04 / 23:30
Photo of هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب…

2023-08-04 / 22:31
Photo of أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء الاختبارات برسم السنة الجديدة

أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء…

2023-08-04 / 22:13
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
Photo of البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

2023-08-04 / 21:31
Photo of  النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على أي هجوم

 النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على…

2023-08-04 / 21:06
Photo of هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم الدعوة استعدادا لكأس العالم

هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم…

2023-08-04 / 20:55
Photo of جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي للجامعة الملكية لذات اللعبة

جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي…

2023-08-04 / 20:42
Photo of التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

2023-08-04 / 20:37
Photo of المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

2023-08-04 / 20:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق