هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

نجلاء : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية هند زيادي عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المرتقب إحيائه يوم السبت 5 غشت بمدينة طنجة.

وقالت زيادي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:“أحبابي لقد تم تأجيل الحفل الذي كان مرتقبا يوم 5 غشت بمدينة طنجة إلى يوم 26/08 إن شاء الله لظروف تابعة للجهة المنظمة”.

وواصلت قائلة: “وسأوافيكم بجميع تفاصيل الحضور قريبا ناس طنجة العزاز نلتقي قريبًا ان شاء الله، أحبكم”.

و في سياق منفصل فقد طرحت الفنانة المغربية أحدث أعمالها الفنية “فولو” بمشاركة زميلها زهير البهاوي، حيث لاقت صدى طيب و كذا تفاعل كبير من طرف جمهورهما.

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