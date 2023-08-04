هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

نجلاء : هبة بريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بأخبار تفيد محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تناولها جرعة زائدة من الأدوية، الأمر الذي جعل زوجها يقرر الخروج عن صمته.

ونفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده”.

بدورها،دعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، إن كل ما يتداول عن شيرين عبد الوهاب “كذب”، مضيفا: “هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة”.

كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: “في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر، مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، أكدت لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا”.

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