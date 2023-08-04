البرازيل تتصدى لإنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

2023-08-04 / 21:31
0
هبة بريس

 

 

عارضت البرازيل العضو الدائم في مجموعة “بريكس” التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، إنضمام الجزائر إلى المجموعة، وهو ما يرجح أن يكون ” الاعتراض” سببه تعثر الجزائر اقتصاديا وأن نظامها الحاكم ” فاسد” .

وكانت الجزائر قد أعلنت خارجيتها بتقديم طلب رسمي للانضمام لمجموعة “بريكس” التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وكانت روسيا والصين قد رحبتا بانضمام الجزائر، في حين أن دول مترددة في قبول الطلب كجنوب أفريقيا والهند في حين أن دولة البرازيل عبرت عن رفضها .

وعلى ما يبدو فإن نظام الكابرانات بالجزائر، حرك قنواته الدبلوماسية من أجل التوسل للبرازيل بقبول طلب الانضمام الى المجموعة، غير أن المشاكل الداخلية للنظام الجزائري مع شعبه وجيرانه، تعد من أهم الاشكالات التي تواجه الجزائر في الانضمام للمجموعة، كما أن الرئيس تبون لم تحرك مرحلة تسييره أي نمو اقتصادي سوى العيش من عائدات البترول والغاز، وليست هناك اصلاحات اقتصادية يمكن ان تجعل ملفه جاهز.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

هند زيادي تعلن تأجيل حفلها بمدينة طنجة

2023-08-04 / 23:04
Photo of هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

هل حاولت شرين عبد الوهاب الانتحار ؟؟ حسام حبيب…

2023-08-04 / 22:31
Photo of أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء الاختبارات برسم السنة الجديدة

أكادير : الجامعة الخاصة للطب تعلن عن موعد إجراء…

2023-08-04 / 22:13
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
Photo of  النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على أي هجوم

 النيجر …تدخل عسكري مرتقب.. وقائد الانقلاب يتوعد بالرد على…

2023-08-04 / 21:06
Photo of هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم الدعوة استعدادا لكأس العالم

هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم…

2023-08-04 / 20:55
Photo of جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي للجامعة الملكية لذات اللعبة

جهة الشرق .. تطوير كرة القدم النسوية، توجه استراتيجي…

2023-08-04 / 20:42
Photo of التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

التعاون العسكري الفرنسي المغربي …شحنة جديدة من الأسلحة الدفاعية

2023-08-04 / 20:37
Photo of المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

2023-08-04 / 20:15
Photo of لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

2023-08-04 / 19:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق