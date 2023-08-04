هؤلاء أسماء اللاعبين الأقل من 17 سنة وجهت لهم الدعوة استعدادا لكأس العالم

هبة بريس: الرباط

استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس العالم التي ستجرى بأندونيسيا في الفترة الممتدة ما بين 10 نونبر و2 دجنبر ، يدخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم ما بين 4 و31 غشت 2023.

ولهذا الغرض، وجه سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الدعوة إلى 30 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

سيف الدين شلاغمو (الجيش الملكي)

أيمن النير (الفتح الرياضي)

حمزة المتوكل (الجيش الملكي)

عمران صديقي (الجيش الملكي)

زكرياء العلاوي (المغرب الفاسي)

عبد الحميد معالي (اتحاد طنجة)

حمزة كتون (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

طه بنغوزيل (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

حاتم العوفير (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

سعيد الرافعي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

أدم شاكير (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

فؤاد زهواني (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

محمد أمين كتيبة (حسنية أكادير)

أدم حنين (الفتح الرياضي)

حمزة جليد (الفتح الرياضي)

اسماعيل بختي (الجيش الملكي)

سفيان مدكور (الرجاء الرياضي)

أدم الشاطر (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

محمد ادم بهيتة (الكوكب المراكشي)

زكرياء قساري (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

محمد كبداني (الجيش الملكي)

عبد الحميد آيت بودلال (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

معاد بوغيزان (الجيش الملكي)

ريان بياض (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

محمد راشيدي (شباب المحمدية)

محمد رضوان (الفتح الرياضي)

معاد حجي (شباب المحمدية)

أسامة بوابيدي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)

علي نجار (المغرب التطواني)

المهدي أكومي (حسنية أكادير).

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