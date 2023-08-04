المضيق…قرار عاملي يُغضب هواة الصيد تحت الماء

2023-08-04 / 20:15
هبة بريس_ المضيق

 

أكدت مصادر هبة بريس، أن العديد من هواة الصيد تحت الماء مستاؤون من القرار العاملي الذي صدر منذ السنة الماضية والرامي إلى منعهم من ممارسة نشاطهم المائي، علما أن مزاولة هذه الهواية تتطلب ترخيصا من مندوبية الصيد البحري وما تتضمنه من وثائق ادارية أخرى أبرزها شهادة طبية والتأمينات الضريبة وهي الشروط القانونية التي التزموا بها بما يسمح لهم بمزاولة هوايتهم بوعي وحس بالمسؤولية.

“مروان دلوص” الكاتب العام لجمعية ” نجوم تطوان للصيد الرياضي تحت الماء والمحافظة على البيئة”، ناشد في اتصال هاتفي بهبة بريس، الجهات الوصية السماح لهم بمزاولة نشاطهم الرياضي هذا، وعلى رأسهم عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل لرفع الضرر عنهم والسماح لهم بالعودة إلى استئناف نشاطهم الرياضي هذا.

ونفى المتحدث مايُروج له من مبررات كون هذه الرياضة يجد فيها البعض فرصة لتهريب المخدرات وتنشيط الهجرة السرية و القضاء على الثروة السمكية، وهي مبررات لا أساس لها من الصحة، ولا تنسجم مع أهداف جمعيتهم التي تضم بين ثناياها أناسا ملتزمين بكافة القواعد القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات، ناهيك عن كون معظم “المنخرطين” هم موظفون محترمون وأطر واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يمكن لهم الانخراط في هكذا ممارسات لاقانونية محظورة.

ذات المتحدث، أكد على أن من بين أهداف جمعيتهم هي تأطير المنخرطين وحثهم على الالتزام بالقانون والعمل على تطبيق مضامينه خاصة المتعلقة بمجال ممارسة هذه الهواية التي تفرض على صاحبها تجنب اصطياد الأسماك المحظورة والتقيد بالراحة البيولوجية، والمحافظة البيئة البحرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

لعبة فيفا 23 تضيف الحجاب للاعبة المغربية بنزينة

2023-08-04 / 19:48
Photo of مذكرة قانون مالية 2024 والسعي الى تعزيز استدامة المالية العمومية

مذكرة قانون مالية 2024 والسعي الى تعزيز استدامة المالية…

2023-08-04 / 19:25
Photo of اولاد التايمة : مواطن هولندي يعتنق الاسلام بأحد مساجد المدينة

اولاد التايمة : مواطن هولندي يعتنق الاسلام بأحد مساجد…

2023-08-04 / 19:07
Photo of حكومة ” أخنوش” تعلن 14 يناير رأس السنة الأمازيغية وعطلة مدفوعة الأجر

حكومة ” أخنوش” تعلن 14 يناير رأس السنة الأمازيغية…

2023-08-04 / 18:47
Photo of ترقية‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬عون‭ ‬سلطة‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬‮”خـليفة‮”

ترقية‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬عون‭ ‬سلطة‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬‮”خـليفة‮”

2023-08-04 / 18:36
Photo of وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية

وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية

2023-08-04 / 17:23
Photo of “مديرية الحموشي” تصدر لائحة قرارات الحركية الانتقالية

“مديرية الحموشي” تصدر لائحة قرارات الحركية الانتقالية

2023-08-04 / 15:55
Photo of حجز “مفرقعات نارية “وكبسولات “غاز الضحك بميناء طنجة

حجز “مفرقعات نارية “وكبسولات “غاز الضحك بميناء طنجة

2023-08-04 / 15:39
Photo of نجمة المنتخب الفرنسي : تأهل المغرب فاجأنا

نجمة المنتخب الفرنسي : تأهل المغرب فاجأنا

2023-08-04 / 15:11
Photo of انخفاض أسعار الدواجن لمستويات قياسية

انخفاض أسعار الدواجن لمستويات قياسية

2023-08-04 / 14:57
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق