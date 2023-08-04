ترقية نحو 300 عون سلطة إلى رتبة ”خـليفة”
أعلنت وزارة الداخلية عن لائحة أعوان السلطة الذي تمت ترقيتهم من ” مقدم او شيخ ” الى رتبة خليفة قائد .
وبهذا تكون وزارة لفتيت قد كافأت «المجتهدين» من أعوانها بحسب شروط دقيقة وملفات تحمل سيرة مهنية لكل مرشح تبدأ من عدد سنوات خدمته وسيرته الأخلاقية وكذلك الدبلومات العلمية المحصل عليها.
كما أعلنت وزارة لفتيت ، عن رفع الأجرة لأعوانها بقيمة ألف درهم دفعة واحدة .
وقد سبق لنواب برلمانيون في أكثر من مناسبة ان وجهوا اسئلة كتابية عن وضعية أعوان السلطة، فئة تشتغل في صمت وبقرب دائم من المواطن في المدن والقرى.
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