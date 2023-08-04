ترقية‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬عون‭ ‬سلطة‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬‮”خـليفة‮”

2023-08-04 / 18:36
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أعلنت وزارة الداخلية عن لائحة أعوان السلطة الذي تمت ترقيتهم من ” مقدم او شيخ ” الى رتبة خليفة قائد .

وبهذا تكون وزارة لفتيت قد كافأت ‬‮«‬المجتهدين‮»‬ من أعوانها بحسب شروط دقيقة وملفات تحمل سيرة مهنية لكل مرشح تبدأ من عدد سنوات خدمته وسيرته الأخلاقية وكذلك الدبلومات العلمية المحصل عليها.

‭ ‬ ‬كما أعلنت وزارة لفتيت ،‭ ‬عن رفع الأجرة لأعوانها ‬بقيمة ألف درهم دفعة واحدة .
وقد سبق لنواب برلمانيون في أكثر من مناسبة ان وجهوا اسئلة كتابية عن وضعية أعوان السلطة، فئة تشتغل في صمت وبقرب دائم من المواطن في المدن والقرى.

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