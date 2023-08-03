بعد مراكش ..رئيس الحكومة الاسبانية يحل بطنجة لقضاء جزء من عطلته

2023-08-03 / 21:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

حل رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز، بمدينة طنجة حيث شوهد وهو يتجول بأزقة المدينة القديمة قادما من مدينة مراكش التي قضى فيها جزءا من عطلته الصيفية .

واختار رئيس الحكومة الاسبانية ، مدينة طنجة كوجهة ثانية بعد قضائه لجزء من عطلته بالمدينة الحمراء ، حيث تعد هذه هي الزيارة الاولى له لعاصمة البوغاز .

واختار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، المغرب لقضاء إجازته رفقة أسرته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية حيث سافر على متن طائرة تجارية إلى مطار مراكش.

وحسب “إيفي” التي استندت على مصادر رسمية فإن رحلة سانشيز “خاصة تمامًا”، وأن رئيس الحكومة “دفع ثمنها بالكامل من الموارد الخاصة” ولا يوجد فيها أي جدول أعمال مؤسسي.

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