داروها عيالات المغرب…هكذا تغنت الفيفا بزئيرهن

محمد منفلوطي : هبة بريس

هن المغربيات الشامخات اللواتي خطفن الأنظار ونلن علامة الاستحقاق من أعلى مؤسسة عالمية تعنى بكرة القدم…نعم لقد تفاعل الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مع الحدث، ونشر تغريدات على موقع التواصل بعنوان “داروها عيالات المغرب”، “ما أشبه اليوم بالأمس”، في إشارة واضحة ومباشرة لما حققه أسود الأطلس بمونديال قطر 2022.

هن شقيقات أسود الأطلس اللواتي شرفن الكرة المغربية بعد أن انتزعن بطاقة العبور نحو ثمن نهائي كأس العالم للسيدات التي تجرى باستراليا..

هن لبؤات الأطلس اللواتي واصلن مشوار التألق إسوة بباقي عناصر المنتخب الوطني رجال الذين حققوا المستحيل في قطر وتغنت بانتصاراتهم حناجر شعوب العالم..

هن المغربيات اللواتي بصمن أسمائهن بحروف من ذهب على سلم ترتيب الفرق العالمية النسوية لكرة قدم، بمداد من دم أحمر عنوان الشهداء في معارك الدفاع عن حوزة الوطن، رفعن العلم الأحمر الذي تتوسطه نجمة خماسية خضراء بقدر عدد أركان الاسلام الخمس، سلاما وأمنا وتسامحا….هن لبؤات الأطلس كما شاءت الأقدار تسميتهن، لتكن رديفا لأسود طالما زأروا في الميادين الرياضية ودكوا شباك الخصم قبل العدو…

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