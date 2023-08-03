This photo taken on November 19, 2022, shows a general view of buildings beyond trees in autumn foliage in Seoul. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)

13 جريحا جراء حادثة طعن في العاصمة الكورية الجنوبية

2023-08-03 / 12:53
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الشرطة أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث طعن، الخميس، في سيونغنام إلى الجنوب من العاصمة سيول.

ولم يتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابات، وقال التقرير إن الشرطة ألقت القبض على شخص.

وأوضحت الوكالة الكورية أن 9 أشخاص أصيبوا جراء عملية الطعن قرب محطة مترو أنفاق في سيونغنام، فيما أصيب 4 آخرون بعد أن قاد المشتبه به سيارة في ممر مخصص للمشاة.

ووفقا لشهود عيان في مكان الحادث، كان المشتبه به يرتدي زيا أسودا ونظارة شمسية ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سم.

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