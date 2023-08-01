فلسطيني يلقى حتفه بعد أن أصاب ستة إسرائيليين بإطلاق نار

هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بعد أن أطلق النار في هجوم أصاب ستة إسرائيليين أمام مركز تسوق في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن “إرهابيا فتح النار على مجموعة من الناس في معاليه أدوميم”، وأكدت “تحييد الإرهابي من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة”، وأفادت في بيان لاحق أنه قتل برصاص الشرطي.

وقال مستشفيان في القدس إنهما يعالجان ستة مصابين، اثنان منهم في حالة خطيرة، بينما أكد تلفزيون “القناة 12” الإسرائيلية إن جنديا خارج ساعات العمل أطلق النار على المهاجم الفلسطيني.

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