قمة الوداد و الهلال.. حسابات التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية

هبة بريس ـ رياضة

يخوض الوداد الرياضي قمة مصيرية أمام الهلال السعودي لمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريقان في الجولتين الماضيتين.

ولا سبيل أمام الهلال صاحب المركز الأخير في المجموعة (تعادل وخسارة) سوى الفوز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحسم تأهله، شريطة عدم فوز أهلي طرابلس أمام السد القطري.

وحال فوز الوداد، الذي يملك نقطتين، فإنه سيضمن التأهل إلى ربع النهائي، أما التعادل فيجعل مصيره معلقا بنتيجة المواجهة الثانية.

أما السد القطري، فقد وضع قدما في ربع النهائي، لكن عليه تأمين حظوظه، بالفوز أو التعادل أمام أهلي طرابلس.

في المقابل، يحتاج أهلي طرابلس الذي كان ندا للهلال والوداد، إلى الفوز ليحسم تأهله، بينما سيدخله التعادل في حسابات معقدة.

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