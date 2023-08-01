أسود الأطلس يواجهون ليبيريا الشهر القادم بالملعب الكبير لأكادير

2023-08-01 / 20:12
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هبة بريس ـ رياضة

يواجه المنتخب الوطني منتخب ليبيريا، وذلك يوم السبت 9شتنبر 2023 بالملعب الكبير بأكادير بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستجرى اطوارها بكوت ديفوار بداية السنة المقبلة.

من جهة اخرى، عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم احمد امتحاز هيرلال من جزر موريس لقيادة هذه المباراة بمساعدة كل من سليمان امل الدين من جزر القمر وجون مارك جيف بتيا من جزر موريس.

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