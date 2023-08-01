الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية إذا قطعت النيجر إمدادات اليورانيوم

هبة بريس

قالت وكالة الطاقة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي (يوراتوم) اليوم الثلاثاء إنها لا ترى خطرا فوريا على إنتاج الطاقة النووية في أوروبا إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم.

وأضافت الوكالة لرويترز أن النيجر، التي استولى مجلس عسكري على السلطة فيها الأسبوع الماضي، كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وأوضحت يوراتوم أن المرافق في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتغذية مفاعلاتها بالوقود لمدة ثلاث سنوات.

وقالت “إذا تم قطع الواردات من النيجر، فلا توجد مخاطر فورية على أمن إنتاج الطاقة النووية على المدى القصير”.

وقالت فرنسا، وهي منتج رئيسي للطاقة النووية في أوروبا والقوة الاستعمارية السابقة في النيجر، اليوم الثلاثاء إنها ستجلي مواطنين فرنسيين وأوروبيين من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.

وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية بالاتحاد الأوروبي أيضا إن التكتل المكون من 27 دولة لديه “مخزونات كافية من اليورانيوم للتخفيف من أي مخاطر تتعلق بالإمدادات على المدى القصير”.

وقال متحدث باسم المفوضية “على المدى المتوسط ​​والطويل، هناك مخزونات كافية في السوق العالمية” لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت يوراتوم أن النيجر سلمت 2975 طنا من اليورانيوم الطبيعي تعادل 25.4 بالمئة من إمدادات الاتحاد الأوروبي في عام 2022. وكانت كازاخستان أكبر مورد للتكتل، فيما احتلت كندا المرتبة الثالثة.

وقالت الوكالة إن مكافئ اليورانيوم الطبيعي في المخازن المملوكة لمرافق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بلغ 35710 أطنان، مقارنة بمتوسط ​​الاستهلاك السنوي البالغ حوالي 12500 طن.

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