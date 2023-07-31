بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية تقنية

2023-07-31 / 20:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التعاون القائم بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، تم تنظيم دورة تكوينية تقنية حول المشتقات المالية والأدوات المالية الآجلة من 24 إلى 28 يوليوز 2023 في مقر الهيئة بالرباط، لفائدة أطر الهيئة وأطر مؤسسات فاعلة في سوق الرساميل المغربية.

تم تصميم هذا البرنامج التكويني لتطوير كفاءات المشاركين أخذا بعين الاعتبار خصوصيات سوق الرساميل المغربية وذلك في إطار مواكبة إحداث السوق الآجلة للأدوات المالية في المغرب.

وهمت المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الدورة التكوينية بالأساس الجوانب الرئيسية لأسواق المشتقات المالية والأدوات المالية الآجلة، كالتأطير القانوني والبعد التنظيمي، وتأطير المستثمرين وحمايتهم، والإشراف على السوق ومراقبتها، وتدبير المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية واحتوائها، وكذا آليات تصميم العقود ومقاصة المعاملات.

وقام بتنشيط هذه الدورة كيفين بيكولي، نائب مدير الشؤون الدولية والمسؤول عن التكوين التقني في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، والذي تقاسم خبرته العملية والتقنية في هذا المجال مع المشاركين.

وشكلت هذه الدورة التكوينية فرصة سانحة وفضاء تفاعليا لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين وكذا لتعزيز فهمهم فيما يتعلق بسير عمل سوق المشتقات المالية والسلع الآجلة.

وفي إطار الشراكة سالفة الذكر والقائمة بين الهيئتين، سيتم برمجة أنشطة أخرى لفائدة كافة الفاعلين في منظومة سوق الرساميل، وذلك قصد التحضير لإطلاق السوق الآجلة للأدوات المالية بالمغرب.

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