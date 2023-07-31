الرجاء يفوز على الكويت و يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق الرجاء الرياضي من الظفر بثالث بطاقات دور الثمانية من البطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية بعد فوزه على الكويت الكويتي.

و تمكن لاعبو الفريق الأخضر من تحقيق انتصار مهم على الفريق الكويتي بحصة هدفين لصفر تناوب على تسجيلهما كل من الحسين رحيمي و محمد ازريدة في الشوط الثاني من المباراة.

و بهذا الانتصار رفع رجاء الشعب رصيده من النقاط لستة، متقاسما صدارة مجموعته مع الوحدة الإماراتي الذي تأهل بدوره لدور الربع، فيما يقبع الكويت الكويتي و شباب بلوزداد الجزائري في المركز الأخير بصفر نقطة.

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