الرجاء يفوز على الكويت و يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

2023-07-31 / 19:57
0

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق الرجاء الرياضي من الظفر بثالث بطاقات دور الثمانية من البطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية بعد فوزه على الكويت الكويتي.

و تمكن لاعبو الفريق الأخضر من تحقيق انتصار مهم على الفريق الكويتي بحصة هدفين لصفر تناوب على تسجيلهما كل من الحسين رحيمي و محمد ازريدة في الشوط الثاني من المباراة.

و بهذا الانتصار رفع رجاء الشعب رصيده من النقاط لستة، متقاسما صدارة مجموعته مع الوحدة الإماراتي الذي تأهل بدوره لدور الربع، فيما يقبع الكويت الكويتي و شباب بلوزداد الجزائري في المركز الأخير بصفر نقطة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تردد مانشستر يونايتد يدفع أمرابط لاستئناف تداريبه مع فيورنتينا

تردد مانشستر يونايتد يدفع أمرابط لاستئناف تداريبه مع فيورنتينا

2023-07-31 / 18:26
Photo of 4 سنوات.. السوبر المصري “الجديد” في أبوظبي

4 سنوات.. السوبر المصري “الجديد” في أبوظبي

2023-07-31 / 17:08
Photo of لقجع ينوب عن الجامعة في تقديم التعازي لأسرة العربي بن موسى

لقجع ينوب عن الجامعة في تقديم التعازي لأسرة العربي…

2023-07-31 / 11:57
Photo of كأس العالم للسيدات.. اليابان تحسم صدارة مجموعتها

كأس العالم للسيدات.. اليابان تحسم صدارة مجموعتها

2023-07-31 / 10:49
Photo of الألماني زفيريف يحرز لقب بطولة هامبورغ لكرة المضرب

الألماني زفيريف يحرز لقب بطولة هامبورغ لكرة المضرب

2023-07-31 / 09:48
Photo of ماذا يريد مبابي أن يقول بنشره لصورة غامضة ..؟! ص__ورة

ماذا يريد مبابي أن يقول بنشره لصورة غامضة ..؟!…

2023-07-31 / 09:24
Photo of أسيست حمد الله يمنح فريقه التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية

أسيست حمد الله يمنح فريقه التأهل لدور ربع نهائي…

2023-07-30 / 22:03
Photo of العصبة الاحترافية تحث أندية البطولة للبحث عن ملاعب بديلة

العصبة الاحترافية تحث أندية البطولة للبحث عن ملاعب بديلة

2023-07-30 / 19:31
Photo of هل يضم الهلال السعودي هداف منتخب المغرب النصيري؟

هل يضم الهلال السعودي هداف منتخب المغرب النصيري؟

2023-07-30 / 15:27
Photo of ليفربول يخسر 9 ملايين دولار إذا انضم ماني للنصر السعودي

ليفربول يخسر 9 ملايين دولار إذا انضم ماني للنصر…

2023-07-30 / 14:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق