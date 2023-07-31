لقجع ينوب عن الجامعة في تقديم التعازي لأسرة العربي بن موسى

هبة بريس _ رياضة

هبة بريس ـ رياضة

قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم العربي بن موسى الملقب ب”مويسة”.

كما قدمت جامعة الكرة في بلاغ نشر بموقعها الرسمي خالص التعازي إلى كافة أسرة الراحل بن موسى وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل الذي وافته المنية أن حمل قميص المنتخب الوطني، كما أنه لعب لفريقي المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي.

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