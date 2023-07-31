أحفير .. إيقاف ستيني ق__تل شابة ورمى بها مقطعة الأطراف في واد

هبة بريس _ وجدة

هبة بريس : وجدة

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان، بالتنسيق مع رجال الدرك الملكي، مساء الأحد 30 يوليوز الجاري، في اعتقال المشتبه به المتورط في قتل الشابة دنيا (24 سنة)، التي عُثر على أطراف من جثتها بوادي كيس، بأحفير المتاخم للحدود المغربية الجزائرية.

وحسب مصادر محلية، فالمشتبه به يبلغ حوالي 60 سنة، حيث تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي ببركان، في انتظار مباشرة التحقيق معه للكشف عن الأسباب الكامنة لقيامه بجريمته الشنعاء التي لقيت استنكارا لدى الساكنة.

وهذا، كان راعي غنم قد عثر على جثة مقطوعة الرأس ومبتورة الأطراف، في درجة متقدمة من التحلل، بمنطقة وادي كيس، قبل أن يتم العثور على الرأس بمنطقة تزاغين بذات الإقليم.

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