مصرع العشرات في حادث انتحاري بباكستان خلال تجمع حزب إسلامي

2023-07-30 / 23:05
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هبة بريس ـ وكالات 

تسبب تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي متطرف بشمال غرب باكستان الأحد بمقتل 44 شخصا على الأقل وجرح العشرات.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

و يتزامن التفجير مع زيارة لوفد صيني رفيع مساء الأحد، كما يرتقب إجراء انتخابات في البلاد في أكتوبر أو نونبر.

وفي حصيلة جديدة، قال وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور لوكالات الأنباء في وقت متأخر الأحد إن 44 شخصا قتلوا واصيب أكثر من 100 شخص، وأضاف “كان هجوما انتحاريا، فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة”.

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