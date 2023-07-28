الرجاء الرياضي يواجه بلوزداد الجزائري بكامل عناصره في البطولة العربية

هبة بريس ـ رياضة

يواجه نادي الرجاء الرياضي خصمه شباب بلوزداد الجزائري في قمة مغاربية برسم البطولة العربية للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية زوال اليوم و بالضبط بداية من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المغرب.

و سيحتضن هذا اللقاء الذي يجمع أندية المجموعة الرابعة، ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها السعودية.

و سيخوض الفريق الأخضر المباراة بكامل عناصره بما فيها العائدة من الإعارة و تلك التي جددت عقودها، فضلا على اللاعبين الأربعة الذين تعاقد معهم الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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