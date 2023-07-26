الوداد تفتتح غدا البطولة العربية بمواجهة قوية أمام السد القطري

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق غدا الخميس منافسات البطولة العربية للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية و ذلك بقمة خاصة تجمع بين الوداد الرياضي المغربي و السد القطري.

و ستنطلق المباراة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المغرب، و سيحتضنها ملعب مدينة سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها و الذي يتسع لقرابة عشرين ألف مناصر.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني لدور الثمانية، وذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وتبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.

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