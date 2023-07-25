فوزي لقجع

أمام أنظار الحكومة.. لقجع يقدم مشروع مرسوم المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة

2023-07-25 / 11:05
0
هبة بريس

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمام مجلس الحكومة، المنعقد الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزير أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.

وقال الوزير “وحيث إن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها”.

وأضاف أنه “سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار للسيد رئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخصين عرضا حياة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخصين عرضا حياة مواطنين للخطر

2023-07-25 / 11:23
Photo of ترويج المفرقعات يجر شخصا وابنه إلى الاعتقال بالبيضاء

ترويج المفرقعات يجر شخصا وابنه إلى الاعتقال بالبيضاء

2023-07-25 / 10:41
Photo of مسودة النظام الأساسي للتعليم… هذه مطالب الملحقون التربويون

مسودة النظام الأساسي للتعليم… هذه مطالب الملحقون التربويون

2023-07-25 / 10:07
Photo of الحكومة تصادق على سن تدابير متفرقة تتعلق بوضعية القضاة

الحكومة تصادق على سن تدابير متفرقة تتعلق بوضعية القضاة

2023-07-25 / 09:22
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-25 / 09:08
Photo of القناة الثانية تقصي الصحافيين من تغطية مشاركة “اللبؤات” بكأس العالم وتمنح صفقة برنامج لمؤثر

القناة الثانية تقصي الصحافيين من تغطية مشاركة “اللبؤات” بكأس…

2023-07-25 / 00:28
Photo of الطلبة المهندسون يستنكرون التضييق على التمثيليات الطلابية ب«ENSEM »

الطلبة المهندسون يستنكرون التضييق على التمثيليات الطلابية ب«ENSEM »

2023-07-25 / 00:24
Photo of أكادير : العثور على جثة شخص قرب الميناء الترفيهي ” مارينا”

أكادير : العثور على جثة شخص قرب الميناء الترفيهي…

2023-07-25 / 00:00
Photo of مطالب للسلطات الولائية بطنجة بتفعيل اللجان المختلطة لمراقبة المقاهي والمطاعم

مطالب للسلطات الولائية بطنجة بتفعيل اللجان المختلطة لمراقبة المقاهي…

2023-07-24 / 22:49
Photo of مجلس الحكومة .. تغيير تسميات الشواهد العليا

مجلس الحكومة .. تغيير تسميات الشواهد العليا

2023-07-24 / 22:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق