التغرير بقاصر والاحتجاز والعنف يجر شخصين للاعتقال بالعيون

2023-07-24 / 15:03
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و21 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والاحتجاز وعدم التبليغ بجريمة يعلم بوقوعها.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدام أحدهما على التغرير بفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، قبل أن يقوم باحتجازها على متن سيارته وتعريضها للعنف، وهي الأفعال الإجرامية التي تمت بحضور المشتبه فيه الثاني دون التبليغ عنها، والتي تم توثيقها في شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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