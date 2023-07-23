الانتخابات العامة باسبانيا ..53,12 في المائة نسبة المشاركة عند الساعة السادسة مساء

2023-07-23 / 19:13
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هبة بريس - وكالات

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري في إسبانيا اليوم الأحد، 53،12 بالمائة عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بانخفاض 3.73 بالمائة عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر 2019، بلغت نسبة المشاركة 56.86 بالمائة خلال الفترة الزمنية ذاتها.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل التصويت عبر البريد، الذي سجل رقما قياسيا بلغ 2.47 مليون ناخبا هذا العام، أي ضعف ما كان عليه في انتخابات 2019 والأعلى منذ الانتخابات العامة لعام 2008.

تواجه إسبانيا انقساما حادا بين اليسار واليمين في الانتخابات التي تزامنت مع موجة من الحر الشديد تضرب البلاد.

ويشغل بيدرو سانشيز منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ عام 2018.

ويأمل رئيس الوزراء أن تكون إصلاحاته الحكومية الاجتماعية، وإدارته للأزمات، وإدارة شؤون الاقتصاد الذي يظهر أداء قويا جوازا لمروره إلى فترة ولاية جديدة بعد أن تقنع الناخبين بإبقائه في منصبه.

لكن حزبه جاء في ترتيب متأخر في استطلاعات الرأي بعد حزب الشعب المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيجو الذي قد يحتاج إلى دعم اليمين المتشدد في إسبانيا.

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