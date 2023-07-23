رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

2023-07-23 / 11:44
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هبة بريس _ وكالات

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إحراق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودعا إلى تفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.

واعتبر العسومي أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج مشاعر الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وشدد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها وتستدعي اتخاذ موقفا حازما من المجتمع الدولي، بمنع تكرار هذه الأفعال غير المسؤولة، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر للدنمارك.

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية.

كما حث الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات أشد تجاه هذه الممارسات الإجرامية ضد الدين الإسلامي الحنيف وكتاب الله

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