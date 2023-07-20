توقيفات في قضية تكسير محل حلاقة والاعتداء على صاحبه بطنجة

2023-07-20 / 22:19
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هبة بريس – مكتب طنجة

أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قيام 3 أشخاص بالتهجم على محل حلاقة بمجمع ديار طنجة، والاعتداء على صاحبه بشكل خطير .

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد تفاعلت المصالح الامنية مع مقطع الفيديو الذي يوثق لعملية اعتداء نفذها 3 مشتبه فيهم، وباشرت تحرياتها حيث تمكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، كما قادت الابحاث الى توقيف شخصين آخرين شاركا في عملية الاعتداء.

وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية تحت النياية النيابة العامة المختصة.

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