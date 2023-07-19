السويد تجيز مجددا إحراق المصحف والعلم العراقي أمام سفارة بغداد
سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الأربعاء.
وبحسب الطلب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ينوي شخصان التجمع الخميس بين الساعة 13:00 والساعة 15:00 بالتوقيت المحلي أمام السفارة.
وقال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي وهو اللاجئ العراقي سلوان موميكا.
وأكّدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتمّ التعبير خلاله عن “رأي” بموجب الحق الدستوري بحرية التجمّع.
وقال متحدث باسم الشرطة إن ذلك لا يعني أنها توافق على ما سيجري.
وأحرقت أول نسخة من المصحف في يناير، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.
وفي 28 يونيو، أحرق موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.
وأثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.
ودانت الحكومة السويدية في يناير ويونيو الأعمال “المسيئة” و”المعادية للاسلام”، لكنها لا تنوي تغيير القانون السويدي وهو أكثر ليبرالية من أي بلد آخر.
من ناحية أخرى يمكن للشرطة رفض السماح بالتظاهرة إذا كانت تمس بأمن البلاد أو إذا أدت إلى أعمال أو كلمات تحرض على الحقد العنصري.
10 تعليقات
اللهم شتت شمله كما حرق مصحفنا الكريم ..
المصحف الكريم خط أحمر ..
إنها مؤامرة ضد المسلمين والإسلام..
يجب مقاطعة كل منتجات السويد ..
نتمنى إعدام هذا السقيط اللعين الذي تبرأ منه كل سكان الأرض وملائكة الله ..
السويد تلعب بالنار مع المسلمين وربما ستسبب حرب أهلية بين الاطياف..
اللهم انتقم منه أشد انتقام..
حسبي الله ونعم الوكيل.اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك..
سيشهد عليه كل مخلوقات الأرض بما بحرقه للمصحف الشريف..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.لا أظن أن أحدا سيتجرأ الى حرق المصحف الشريف..