النقل الجوي.. مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا

هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة حققت رقما قياسيا جديدا قدره 12.197.957 مسافرا برسم الفصل الأول من سنة 2023، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا التطور يهم معظم المطارات التي سجلت معدلات تطور برقمين ويتعلق الأمر بطنجة (42 في المائة)، ووجدة (32 في المائة)، والناظور (25 في المائة)، وفاس (17 في المائة)، وأكادير (13 في المائة)، ومراكش (10 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته أنه باستقبال ما يعادل 1.166.657 مسافرا خلال الفصل الأول، سجلت حركة النقل الجوي الداخلي معدل استرجاع نسبته 83 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

أما حركة النقل الجوي الدولي، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، أي باستقبال ما يعادل 11.031.300 مسافر. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الجيد المسجل بالنسبة لأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، بمعدلات نمو من رقمين بلغت على التوالي زائد 13 وزائد 22 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أوضح المكتب أنه خلال الفصل الأول من سنة 2023، تم تسجيل ما يعادل 97.071 رحلة جوية، بمعدل استرجاع نسبته 98 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وبلغت حصة مطار محمد السادس 38 في المائة من إجمالي هذه الرحلات، وحصة مطاري مراكش منارة، وأكادير المسيرة على التوالي 24 و8 في المائة.

أما في ما يخص الشحن الجوي، فقد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2023 معدل استرجاع نسبته 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ليستقر عند 37.168 طن مقابل 48.696 طن المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019.

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